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Teknik Direktörü 'dan açıklaması!

'in 34. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 16:45
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Trabzonspor açıklaması!

'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü 'u konuk edecek 'un teknik direktörü , hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Uygun, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları maçında beklentileri karşılayamadıklarını belirtti.

Göztepe maçında alınan mağlubiyetten ders çıkaracaklarını dile getiren Uygun, Trabzonspor maçında daha iyi bir futbol izletme gayretinde olacaklarını aktardı.

Trabzonspor maçının zorluk derecesinin çok yüksek olduğuna işaret eden Uygun, iki takımın maçlarının keyifli geçtiğini vurgulayarak " hoca geldikten sonra oyun anlayışı ve planlaması değişen bir Trabzonspor gördük. İhtiyacımız olan üç puanı alabileceğimiz, sistem ve taktik anlamında sahada savaşarak kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Eksikleri olduğunu anlatan Bülent Uygun, "Kovid-19'a yakalanan ve sakat olan bazı oyuncularımız var. Benim futbolcu kardeşlerimden kim oynarsa oynasın, sahada kazanma adına mücadelesini ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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