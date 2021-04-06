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Rizespor’da Remy müjdesi!

Ligde yenilmediği son 3 maçta 7 puan toplayan Ç.Rizespor'da Fransız golcü Remy'den müjdeli haber geldi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Rizespor’da Remy müjdesi!

Ligin ilk yarısında maçı sonrasında sakatlanan ve geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başlayan Remy, maçı kadrosuna alındı. Atmacalar'da sağlık sorunları bulunan , Soderlund, ve ile kırmızı kart cezalısı olan ise forma giyemeyecek.

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