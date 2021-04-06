Ligin ilk yarısında Karagümrük maçı sonrasında sakatlanan ve geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başlayan Remy, Göztepe maçı kadrosuna alındı. Atmacalar'da sağlık sorunları bulunan Donsah, Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı olan Skoda ise forma giyemeyecek.
Rizespor’da Remy müjdesi!
Ligde yenilmediği son 3 maçta 7 puan toplayan Ç.Rizespor'da Fransız golcü Remy'den müjdeli haber geldi.
Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50