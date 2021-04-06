Rizespor’da Remy müjdesi!

Ligin ilk yarısında Karagümrük maçı sonrasında sakatlanan ve geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başlayan Remy, Göztepe maçı kadrosuna alındı. Atmacalar'da sağlık sorunları bulunan Donsah, Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı olan Skoda ise forma giyemeyecek.