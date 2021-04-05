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Kulübü Başkanı Hasan Kartal PFDK'ye sevk edildi!

(TFF) Hukuk Müşavirliği, Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:09
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal PFDK'ye sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, 'de ile oynadıkları mücadeledeki hakaretleri ile müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle Hasan Kartal'ın PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı müsabakadan sonra Kulübünün de sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

'un ise maçında 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

Göztepe Kulübü oyuncularından Alparslan Öztürk'ün de Hes Kablo Kaysersipor mücadelesinde hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği duyuruldu.

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