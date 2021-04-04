Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rize fren yaptı

fren yaptı

Üst üste iki maç kazanan mavi-yeşilliler, ’nın kırmızı kart gördüğü mücadelede ’le berabere kaldı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Çaykur Rize fren yaptı

'de son iki maçını kazanan , evinde 'le yenişemedi. 13'te 'nun yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı. 25'te Balkoveç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin yuvarlak auta çıktı. Çaykur 'da , 56'da kırmızı kart gördü. 67'de 'nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına ortasında, Jimmy'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti. Gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı. İki maç sonra kazanamayan 35 , Gümrük 45 puana yükseldi.

BU KEZ OLMADI
ve galibiyetleriyle kümede kalma yarışında avantaj elde eden Rize, ligde 2. kez 3'te yapma fırsatını kaçırdı. Rize 5, 6 ve 7. haftalarda bunu başarmıştı.

HAKEM GİRİNCE PROBLEM ÇIKIYOR
Çaykur Rizespor Başkanı da hakemlere kızgındı. Kartal, "Hakemin olaya girişiyle problemler çıkıyor. Gayet güzel bir maçtı. Bizim de sinirlerimiz bozuldu. Bilmiyorsan bu işi yapma! Çıkma sahaya. Olmaz böyle şey!" dedi.

PENALTIMIZ GÖRÜLMEDİ!
Rizespor Teknik Direktörü , maç sonunda hakemlere tepki gösterdi. 40 dakika 10 kişi oynadıklarını ancak pozisyonlara giren taraf olduklarını aktaran Uygun, "VAR'daki hocamız penaltımızı göremedi. Normaldir. VAR'da görmek çok zordur. Değil mi Hakancım" dedi.

SON DAKİKA