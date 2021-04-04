Çaykur Rize fren yaptı

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Çaykur Rizespor, evinde Karagümrük'le yenişemedi. 13'te Samudio'nun yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı. 25'te Balkoveç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin yuvarlak auta çıktı. Çaykur Rizespor'da Skoda, 56'da kırmızı kart gördü. 67'de Biglia'nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına ortasında, Jimmy'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti. Gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı. İki maç sonra kazanamayan Rize 35 , Gümrük 45 puana yükseldi.

BU KEZ OLMADI

Hatay ve G.Saray galibiyetleriyle kümede kalma yarışında avantaj elde eden Rize, ligde 2. kez 3'te yapma fırsatını kaçırdı. Rize 5, 6 ve 7. haftalarda bunu başarmıştı.

HAKEM GİRİNCE PROBLEM ÇIKIYOR

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da hakemlere kızgındı. Kartal, "Hakemin olaya girişiyle problemler çıkıyor. Gayet güzel bir maçtı. Bizim de sinirlerimiz bozuldu. Bilmiyorsan bu işi yapma! Çıkma sahaya. Olmaz böyle şey!" dedi.

PENALTIMIZ GÖRÜLMEDİ!

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonunda hakemlere tepki gösterdi. 40 dakika 10 kişi oynadıklarını ancak pozisyonlara giren taraf olduklarını aktaran Uygun, "VAR'daki hocamız Hakan Ceylan penaltımızı göremedi. Normaldir. VAR'da görmek çok zordur. Değil mi Hakancım" dedi.