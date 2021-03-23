"Seriyi sürdüreceğiz"

Teknik direktör Sumudica yolları ayırdıktan sonra takımın başına Bülent Uygun'u getiren Çaykur Rizespor, iki haftada kazandığı 6 puanla yükselişe geçerken camiada da moraller tavan yaptı. Önce Hatayspor'u (1-0) ardından Galatasaray'ı (4-3) mağlup eden Karadeniz ekibi, milli araya oldukça keyifli girdi. Teknik patron Uygun "Zor bir sezonda zor bir görev devraldık. Fakat Rizespor'un daha iyi yerlere gelecek gücü var. Kadro potansiyelimiz de buna müsait" diyerek güven verdi.

MILLI ARA ÇOK ÖNEMLI

Takımı toparlamak adına çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Uygun, "Daha önümüzde çok maç var, zorlu sınavlar var. İsteğimiz Rizespor'un burdan alnının akıyla çıkması. Şimdi önümüzde bir ara var. Bu dönemde en iyi şekilde çalışıp eksikleri kapatarak, üstüne koyaraz lige döneceğiz. Karagümrük sınavını da geçip seriyi sürdürerek bu takımı hak ettiği yerlere getirmek tek amacımız" ifadelerini kullandı. Uygun'dan önce görev yapan Sumudica istifası öncesi, "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" demişti.