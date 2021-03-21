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Rizespor'da flaş ve Onyekuru sözleri! "Kazanırız"

takımının yardımcı antrenörleri, ’a “Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabilir ve bu maçı kazananabiliriz” dedi. Konuk takım tahmininde haklı çıktı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 01:10
Rizespor'da flaş Galatasaray ve Onyekuru sözleri! "Kazanırız"

Teknik direktör çift forvet başladığı Kayseri deplasmanında zorlanmış, ikinci yarıda oyuna giren Onyekuru'nun iki golüyle maçı koparmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcının, Çaykur Rize mücadelesinde tek forvete dönmesi ve Onyekuru'yu 11'e koyması bekleniyordu. Ancak Terim, Falcao-Mohamed ikilisinden vazgeçmedi ve Nijeryalı yıldızı yedek soyundurdu.

Sabah'ın haberine göre, stada 17.20 gibi gelen Rizespor cephesi merakla esame listesini beklemeye başladı. Onyekuru'yu ilk 11'de görmeyince şaşıran yeşilmavili ekibin yardımcı antrenörleri, teknik direktör 'a "Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabiliriz ve hücumda istediklerimizi yaparsak bu maçı kazanırız" bilgisini verdi. Uygun ve ekibi tahmininde haklı çıktı, Falcao- Mohamed ikilisi Rizespor'u zorlayamadı.

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