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'da keyifler yerinde

'da deplasmanda alınan 4-3’lük tarihi maçının sevinci yaşanıyor. 17 yıl sonra deplasmanda Galatasaray'ı yenen yeşil mavililer, ligde rahat bir nefes alırken teknik direktör ile ise çıktığı 2 maçtan 6 puan toplamış oldu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:39
Çaykur Rizespor'da keyifler yerinde

'da 'un teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 8 haftalık mağlubiyet serisine evinde 'u yenerek son veren yeşil mavili ekip; 'ı da 17 yıl sonra deplasmanda yenmenin keyfini yaşıyor. 2003-2004 sezonunun 26'ıncı haftasında 'da Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek tarihinde rakibini ilk kez deplasmanda mağlup eden Çaykur Rizespor, 17 yıl sonra rakibini evinde mağlup etmeyi başardı. 20 Mart 2004 yılında oynanan maçta Çaykur Rizespor'un gollerini 9'uncu dakikada ve 34'üncü dakikada penaltıdan kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü ise 32'inci dakikada penaltıdan kaydetmişti.

HASAN KARTAL'DAN UYGUN'A ÖVGÜ
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı da, teknik direktör Uygun ile çok iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, " gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, gayet rahat konuştuğumuz bir hoca. Bülent hoca hem takımı birleştirdi hem yönetimle de çok iyi anlaşma halinde. Sanıyorum Bülent hoca ile daha iyi yerlere geliriz" değerlendirmesinde bulundu.

BÜLENT UYGUN, 2'DE 2 YAPTI
Çaykur Rizespor, ligin 30'uncu haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanmış oldu. Ligde geçen hafta evinde 'u 1-0 mağlup eden , bu hafta da Galatasaray deplasmanından 3 puan çıkardı. Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.

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