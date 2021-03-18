Puan istiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde yarın konuk olacakları Galatasaray deplasmanından 1 veya 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Uygun, "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Çok kaliteli oyunculara sahip. Falcao gibi Mostafa gibi forvet ayaklarıyla birlikte Emre Kılıç ve Emre Akbaba gibi birçok yetenekli futbolcuya sahip. Takımın iyi taraflarını antrenmanda analiz yaptık. Kendi sistemimizi, oyun anlayışımızı Rizespor ruhuna yakışan mücadelemizi inşallah sahada göstererek oradan puanla dönmek istiyoruz" dedi.

MİLLİ ARA İYİ GELECEK

Futbolcuların daha iyisini yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Uygun, "Hem çalışma ortamımızda hem de bununla beraber eksik yönlerimizi giderme anlamında bu süreci tamamlayacağız" yorumunu yaptı. Şu anda transferi düşünmediklerini aktaran Bülent Uygun, "Şu anda transfer düşünecek durumda değiliz. Zamanı geldiğinde bununla ilgili geleceğini planlamak adına gerek genç transferler, gerekse takıma eksik olan transferleri yönetimimiz ve transfer komitemiz yapacaktır" derken kalan haftalarda zorlu süreçten alınlarının akıyla çıkacaklarını sözlerine ekledi.