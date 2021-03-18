Haberler Çaykur Rizespor Puan istiyoruz

Puan istiyoruz

Teknik Direktörü , maçı hakkında, “Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyle oynayacağız. ruhuna yakışan mücadelemizi sahada göstererek puanla döneceğiz.” diye konuştu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:13 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Puan istiyoruz

Teknik Direktörü , ligde yarın konuk olacakları deplasmanından 1 veya 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Uygun, "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Çok kaliteli oyunculara sahip. gibi gibi forvet ayaklarıyla birlikte ve gibi birçok yetenekli futbolcuya sahip. Takımın iyi taraflarını antrenmanda analiz yaptık. Kendi sistemimizi, oyun anlayışımızı ruhuna yakışan mücadelemizi inşallah sahada göstererek oradan puanla dönmek istiyoruz" dedi.

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Futbolcuların daha iyisini yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Uygun, "Hem çalışma ortamımızda hem de bununla beraber eksik yönlerimizi giderme anlamında bu süreci tamamlayacağız" yorumunu yaptı. Şu anda transferi düşünmediklerini aktaran Bülent Uygun, "Şu anda transfer düşünecek durumda değiliz. Zamanı geldiğinde bununla ilgili geleceğini planlamak adına gerek genç transferler, gerekse takıma eksik olan transferleri yönetimimiz ve transfer komitemiz yapacaktır" derken kalan haftalarda zorlu süreçten alınlarının akıyla çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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