Bülent Uygun: Galatasaray deplasmanından puanla dönmek istiyoruz

Antrenman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunun Bülent Uygun, Atakaş Hatayspor galibiyetinin şehre ve takıma moral olduğunu kaydetti.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray ile karşılaşacaklarını vurgulayan Uygun, "Çok kaliteli isimlere, Falcao, Mustafa Muhammed, Onyekuru, Emre Kılınç, Emre Akbaba gibi yetenekli oyunculara sahipler. Rakibimizi analiz ediyoruz. Kendi oyun anlayışımızı sergileyip, takım ruhuna yakışan mücadelemizi vererek, Galatasaray deplasmanından puanla dönmek istiyoruz." dedi.

Uygun, takım uyumunu yakalama gayreti içerisinde olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Daha iyi şeyleri yapabilecek kabiliyette kadromuz var. Bunları sürekli analizlerde, toplantılarda ve idmanlarda anlatıyoruz. Oyuncularımızın kalbine dokunarak, beyinlerine işleyerek, sahada uygulamaları adına beraber çalışıyoruz. İnşallah milli maç arası bize çok iyi gelecek. Eksik yönlerimizi giderme adına bu süreci değerlendireceğiz. Takımdaki karakterli, bu formayı giymek isteyen aslan parçası oyuncularımızla ilk bölümü geçmiş bulunuyoruz. Şimdi meşakkatli bir yolumuz var. Kalan bölümde onların yüreğine, beynine, ayaklarına ihtiyacımız var. Onlardan beklentim, daha fazla çalışmaları ve eksiklerini gidermeleri. Bütün problemlerimizi en kısa sürede çözerek yolumuza devam etmek istiyoruz."

Ligde kalma yarışında alt sıralardaki takımların birbiri ile oynayacakları maçların çok değerli olduğuna vurgu yapan Uygun, "Biz ligde kendimize 47-48 puanı hedef seçtik. En az almamız gereken puan olarak düşünüyoruz. Ligde 41 puanın kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Alt sıralardaki takımların birbiriyle ve şampiyonluğa oynayan takımlarla maçları var. 41-42 puanın bu ligin puan ortalaması olarak düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uygun, Galatasaray'ın iç sahada en başarılı takımlardan biri olduğunun hatırlatılması üzerine, "Ortada gerçekler var. Gerçeklerle birlikte rakibimizin iyi ve kötü yönlerini analiz edip, kendimizin kötü yönlerini iyiye çevirme çabasındayız. Dezavantajlı yönlerimizi oyuncularımla bire bir konuşuyoruz. Bu zor yapılanmayı çalışarak aşacağız. Bu kadar zor bir deplasmanda arzuladığımız puanı alarak seyircimizi mutlu ederiz." diye konuştu.

Sosyal medyanın kontrolünün zor olduğu ve herkese mesnetsiz eleştirilerin yapıldığı bir dönemde olduklarını da aktaran Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Övgü olduğu gibi eleştiri de olacak. Ben her zaman suçlamaları üzerime alarak doğruları anlatmaya çalıştım. Sosyal medyadan bana hakaret eden 170-180 kişiyi mahkemeye verdim. Mehmetçik Vakfına, Çocuk Esirgeme Kurumuna 15'er bin lira ödediler. Yediğimiz bir küfür var ama onların da sağ olsunlar yardımları oldu. Bu ülkede kimler eleştirilmiyor ki bizim eleştirilmemiz normal. Dünyanın en güzel işlerini, büyük hizmetlerini yapmış insanları bile eleştiriyorlar."