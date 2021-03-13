Haberler Çaykur Rizespor Uygun adım

Uygun adım

Başkanı , 9 maçtır kazanamayan takımlarının maçıyla Uygun yönetiminde çıkışa geçeceklerinin altını çizdi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Uygun adım

'u takımın başına getiren , gelecekten umutlu. Başkan , Uygun ile başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Başkan Kartal, "Artık hoca değiştirme şansımız yok. Hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok rahat bir yapım var. Önümüzü iyi görüyorum. ile mutlu olacağımız düşüncesindeyim" dedi.

LİG yarışında takıma güvendiğini vurgulayan Hasan Kartal, tek eksiklerinin ise kaynaşma olduğunu itiraf etti. Kartal, ", başta olmak üzere bizim takımımız her maçtan puan alabilecek güce sahip. Rizespor'daki tek eksik sporcular arasındaki tam kaynaşma. Yöneticiler arasındaki gibi sporcular arasında da tam bir kaynaşma olsa hiç sıkıntımız olmaz" diye konuştu.

SON DAKİKA