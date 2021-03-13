Uygun adım

BÜLENT Uygun'u takımın başına getiren Rizespor, gelecekten umutlu. Başkan Hasan Kartal, Uygun ile başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Başkan Kartal, "Artık hoca değiştirme şansımız yok. Hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok rahat bir yapım var. Önümüzü iyi görüyorum. Bülent hoca ile mutlu olacağımız düşüncesindeyim" dedi.

LİG yarışında takıma güvendiğini vurgulayan Hasan Kartal, tek eksiklerinin ise kaynaşma olduğunu itiraf etti. Kartal, "Hatayspor, Galatasaray başta olmak üzere bizim takımımız her maçtan puan alabilecek güce sahip. Rizespor'daki tek eksik sporcular arasındaki tam kaynaşma. Yöneticiler arasındaki gibi sporcular arasında da tam bir kaynaşma olsa hiç sıkıntımız olmaz" diye konuştu.