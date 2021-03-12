Rize'ye destek turu

Rize Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki heyet, yarın Hatay'ı ağırlayacak Rizespor'u ziyaret ederek başarılar diledi. Vali, yaklaşık 50 kişilik sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle Çaykur Didi Stadı'na gidip, teknik direktör Bülent Uygun ve oyuncularla sohbet etti. Çeber, "Bülent hoca takımın başına geçerek Rize'de yeni bir enerji yarattı. Bu yeni enerji ile yeni bir sayfa açacağımızı düşünüyoruz" dedi. Teknik direktör Uygun ise, "Bu ziyaret, şehrin bize olan güveninin göstergesi. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Çaykur Rizespor'u layık olduğu yerlere hep beraber getirecek, takımı ayağa kaldıracağız" diye söz verdi.