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Rize'ye destek turu

Rize Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki heyet, 8 maçtır kazanamayan Atmacalar’ı ziyaret edip moral verdi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 21:52 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Rize'ye destek turu
Rize Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki heyet, yarın Hatay'ı ağırlayacak Rizespor'u ziyaret ederek başarılar diledi. Vali, yaklaşık 50 kişilik sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle 'na gidip, teknik direktör ve oyuncularla sohbet etti. Çeber, "Bülent hoca takımın başına geçerek Rize'de yeni bir enerji yarattı. Bu yeni enerji ile yeni bir sayfa açacağımızı düşünüyoruz" dedi. Teknik direktör Uygun ise, "Bu ziyaret, şehrin bize olan güveninin göstergesi. Elimizden gelenin en iyisini yaparak 'u layık olduğu yerlere hep beraber getirecek, takımı ayağa kaldıracağız" diye söz verdi.
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