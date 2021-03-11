Bülent Uygun'dan galibiyet sözü

Spor Toto Süper Lig'de 8 haftadır galibiyete hasret kalan Ç.Rizespor, cumartesi günü evinde oynayacağı Hatayspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Sumudica'nın yerine göreve getirilen Bülent Uygun, ilk kez takımın başında sahaya çıkacağı Hatayspor karşısında kazanma arzularının çok yüksek olduğunu vurguladı. Uygun, "Sekiz haftadır alamadığımız galibiyeti bu maçta alıp Rizespor taraftarına armağan etmek istiyoruz. Taktik, sistem olarak yaptığımız terapi ile kazanma adına sahada mücadele eden bir takım görüntüsü ile üç puanı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



SEVGİ, BİRLİK VE TAKIM RUHU

Kadro kalitelerinin iyi olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Oyuncuların kendi yeteneklerini sergileyebileceği bir sisteme ihtiyaç var. Bundan önce söylenenler, sporcu kardeşlerimizin baskıları kolay atlatabilecek durumda olmadığını düşünüyorum. Takımın sevgiye, birliğe, aynı zamanda takım ruhu ile sahada mücadele etmeye ihtiyacı var. En kısa sürede bunu gerçekleştireceğiz. Eski bir gol kralı olarak skor ile birlikte kazanmayı isteyen bir yapım var. Bunu ilerleyen haftalarda taktik anlamda çalışmalarımız ile sahaya yansıtmaya çalışacağız" diye camiaya umut dağıttı.



REMY ÇALIŞIYOR

Sakatlığı bulunan yıldız golcüleri Remy'nin iyi çalıştığını belirten Bülent Uygun, "Remy çok profesyonel ve idmanlarını kusursuz yapıyor. Gerekirse kendi fizyoterapistini getirerek çalışmalarına devam edecek" bilgisini verdi.



HEDEF MİLLİ ARA

Milli aradan sonra takımdaki sakatların iyileşeceğini belirten Bülent Uygun, Boldrin'in durumunun biraz daha iyi olduğunu söyledi. Uygun, "Abdullah'ın, Donsah'ın ve Yasin'in sakatlığı var. Boldrin'de ağrı var ama deneyeceğiz" dedi.