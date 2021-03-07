Son dakika spor haberi: İspanyol basınından flaş ifadeler! "Haaland Real Madrid için devlet meselesi"

İspanyol devi Real Madrid'in, Erling Haaland'ı transfer edeceği söylentileri yeniden yayılmaya başladı. Eflatun-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı ifade edilen Norveçli golcü hakkında AS gazetesi dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

Gazete, Norveçli yıldızın Real Madrid için bir öncelik değil zorunluluk olduğunu yazdı. PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe transferinin zor olduğu belirtilirken, Haaland hakkında 'Devlet meselesi' ifadesi kullanıldı.

Madrid temsilcisinin, Norveçli genç futbolcu için 270 milyon euro'luk bir kaynak bulması gerekiyor.



