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Son dakika spor haberi: basınından flaş ifadeler! "Haaland Real için devlet meselesi"

Son dakika spor haberi... basını, forması giyen Norveçli genç golcü Erling Haaland hakkında, "Real için zorunluluk haline geldi" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 14:52
Son dakika spor haberi: İspanyol basınından flaş ifadeler! "Haaland Real Madrid için devlet meselesi"

devi Real 'in, Erling Haaland'ı transfer edeceği söylentileri yeniden yayılmaya başladı. Eflatun-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı ifade edilen Norveçli golcü hakkında dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

Gazete, Norveçli yıldızın için bir öncelik değil zorunluluk olduğunu yazdı. 'nin Fransız yıldızı transferinin zor olduğu belirtilirken, Haaland hakkında 'Devlet meselesi' ifadesi kullanıldı.

Madrid temsilcisinin, Norveçli genç futbolcu için 270 milyon euro'luk bir kaynak bulması gerekiyor.


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