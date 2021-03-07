Son dakika spor haberi: Bülent Uygun resmen Çaykur Rizespor'da!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.