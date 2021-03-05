Karadeniz ekibinde ilk teklifin, Başakşehir'den ayrılan Okan Buruk'a yapılacağı öğrenildi. 2018-19'da Ç.Rizespor'u çalıştıran Buruk, yeşil-mavilileri düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı. Yönetimin, daha önce sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını açıklayan eski hocasını ikna etmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi.
Sumudica gitti hedef Buruk
Rizespor'da Kayserispor yenilgisi sonrasında Rumen teknik direktör Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:38 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50