Haberler Çaykur Rizespor Sumudica gitti hedef Buruk

gitti hedef Buruk

'da yenilgisi sonrasında Rumen teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:38 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Sumudica gitti hedef Buruk

Karadeniz ekibinde ilk teklifin, 'den ayrılan 'a yapılacağı öğrenildi. 2018-19'da Ç.'u çalıştıran Buruk, yeşil-mavilileri düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı. Yönetimin, daha önce sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını açıklayan eski hocasını ikna etmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

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