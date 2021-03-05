Sumudica gitti hedef Buruk

Karadeniz ekibinde ilk teklifin, Başakşehir'den ayrılan Okan Buruk'a yapılacağı öğrenildi. 2018-19'da Ç.Rizespor'u çalıştıran Buruk, yeşil-mavilileri düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı. Yönetimin, daha önce sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını açıklayan eski hocasını ikna etmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi.