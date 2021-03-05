Çaykur Rizespor'da Hasan Kartal: Bülent Uygun bize yakın gözüküyor

Süper Lig'de 3 puana hasret kalan Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibinde Başkan Hasan Kartal, Milliyet'e konuştu. Bülent Uygun ile görüştüklerini doğrulayan Kartal, "Başka isimler de var. İbrahim Üzülmez temas kurduğumuz isimlerden."

BAŞKA ADAYLAR DA VAR

"En geç yarın karar vermiş olmam lazım. Uygun bize daha yakın gözüküyor. Görüştüğümüz diğer isimler arasında Kemal Özdeş ve Hamza Hamzaoğlu da var. Net kararımı yarın vereceğim" şeklinde konuştu."