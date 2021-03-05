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'da : bize yakın gözüküyor

Marius Sumudica ile yollarını ayıran 'un yeni teknik direktörü merak ediliyor. Karadeniz ekibinde başkan , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve isminin ön plana çıktığını kaydetti.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 15:17
Çaykur Rizespor'da Hasan Kartal: Bülent Uygun bize yakın gözüküyor

'de 3 puana hasret kalan , teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibinde Başkan , Milliyet'e konuştu. ile görüştüklerini doğrulayan Kartal, "Başka isimler de var. temas kurduğumuz isimlerden."

BAŞKA ADAYLAR DA VAR
"En geç yarın karar vermiş olmam lazım. Uygun bize daha yakın gözüküyor. Görüştüğümüz diğer isimler arasında ve da var. Net kararımı yarın vereceğim" şeklinde konuştu."

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