Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica ile yollar resmen ayrıldı!

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesi feshedildi. Takımın başında beklenen performansı sergileyemeyen Rumen teknik adamla yollar resmen ayrıldı.



Karadeniz ekibiyle 7 maça çıkan Marius Sumudica, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.