Haberler Çaykur Rizespor Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica ile yollar resmen ayrıldı!

Son dakika spor haberi: 'da Marius Sumudica ile yollar resmen ayrıldı!

Son dakika spor haberi:  ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. ekibi resmi hesabından Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 12:35 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 12:48
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica ile yollar resmen ayrıldı!

'da teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesi feshedildi. Takımın başında beklenen performansı sergileyemeyen Rumen teknik adamla yollar resmen ayrıldı.

ekibiyle 7 maça çıkan Marius Sumudica, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

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