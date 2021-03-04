Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Sumudica depremi! Yollar ayrılıyor

Çaykur Rizespor'da Rumen çalıştırıcı Marıus Sumudıca dönemi sona eriyor. Kayserispor maçı sonrası Başkan Hasan Kartal ile bir araya gelen ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alan Sumudica'nın bugün tekrar görüşme yapacağı ve resmi olarak ayrılığının açıklanacağı öğrenildi.

Çaykur Rizespor Kulübü As Başkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Maalesef hocamızla istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Bazen olmuyor. Dün akşam Kayserispor maçı sonrası kendisinin bir görüşme talebi oldu. Başkanımızla görüştüler. Ama nihai kararı bugün yapılacak olan toplantıda vereceğiz" dedi.

HİÇ GALİBİYETİ YOK

Göreve geldiği Fenerbahçe maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı. 7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

