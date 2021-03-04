Haberler Çaykur Rizespor Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Sumudica depremi! Yollar ayrılıyor

Son dakika spor haberi: 'da Sumudica depremi! Yollar ayrılıyor

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden , deplasmanda Hes Kablo 'a 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasına karar verildi. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 10:52
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Sumudica depremi! Yollar ayrılıyor

'da Rumen çalıştırıcı Marıus Sumudıca dönemi sona eriyor. maçı sonrası Başkan ile bir araya gelen ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alan Sumudica'nın bugün tekrar görüşme yapacağı ve resmi olarak ayrılığının açıklanacağı öğrenildi.
Çaykur Rizespor Kulübü As Başkanı ve Basın Sözcüsü , "Maalesef hocamızla istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Bazen olmuyor. Dün akşam Kayserispor maçı sonrası kendisinin bir görüşme talebi oldu. Başkanımızla görüştüler. Ama nihai kararı bugün yapılacak olan toplantıda vereceğiz" dedi.

HİÇ GALİBİYETİ YOK

Göreve geldiği maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı. 7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

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