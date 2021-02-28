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'dan Sivas'a fren!

Karadeniz ekibi, 3 puan hasretini 7 maça çıkarırken, 60 dakika 10 kişi oynayan rakibinin galibiyet 2 maçlık serisini de noktaladı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Rizespor'dan Sivas'a fren!

'de , konuğu ile puanları paylaştı: 0-0. Maça hızlı başlayan Sivasspor olurken, ilk yarıda daha fazla gol şansı yakalayan ekip de 'dı. Sivas'ta 32. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

BİR TÜRLÜ ATAMADI
İkinci 45'te oyunu dengelemeyi başarsa da aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücüdele başladığı gibi bitti. Bu sonuçla Karadeniz ekibinin 3 puan hasreti 7 maça yükseldi. Sivas'ın ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

MOURİNHO BİLE GELSE...
Rize'nin hocası Marius , takımın durumuna isyan etti: " kötü hoca, kötü hoca, kötü hoca, Sumudica kötü hoca. Gelen bütün hocalar mı Rize'ye kötü hoca. gelse bir şey yapamaz Rize'de.

İLK YARIDA İKİ DİREK
İlk yarıda iki takımın da birer topu direkte patladı. 42. dakikada 'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. 45+2'de de 'un topu üst direkte patladı.

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