Rizespor'dan Sivas'a fren!

Süper Lig'de Rizespor, konuğu Sivasspor ile puanları paylaştı: 0-0. Maça hızlı başlayan Sivasspor olurken, ilk yarıda daha fazla gol şansı yakalayan ekip de Yiğidolar'dı. Sivas'ta 32. dakikada Erdoğan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

BİR TÜRLÜ ATAMADI

İkinci 45'te Rize oyunu dengelemeyi başarsa da aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücüdele başladığı gibi bitti. Bu sonuçla Karadeniz ekibinin 3 puan hasreti 7 maça yükseldi. Sivas'ın ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

MOURİNHO BİLE GELSE...

Rize'nin hocası Marius Sumudica, takımın durumuna isyan etti: "İsmail Kartal kötü hoca, Ünal Karaman kötü hoca, Tomas hoca kötü hoca, Sumudica kötü hoca. Gelen bütün hocalar mı Rize'ye kötü hoca. Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize'de.

İLK YARIDA İKİ DİREK

İlk yarıda iki takımın da birer topu direkte patladı. 42. dakikada Gradel'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. 45+2'de de Moroziuk'un topu üst direkte patladı.