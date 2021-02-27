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- Sivasspor | CANLI

'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibinin 27, konuk Sivasspor'un ise 31 puanı bulunuyor. Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:58
Çaykur Rizespor - Sivasspor | CANLI

'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibinin 27, konuk Sivasspor'un ise 31 puanı bulunuyor.

Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: , Moroziuk, , , , İsmail, Yasin, , , Samudio, Söderlund.

Sivasspor: , , , Samba, , Hakan, , , Erdoğan, , Gradel.

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