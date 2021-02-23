Birbirlerini yediler

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında ligde kötü günler geçiren Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İki takım için de büyük önem arz eden mücadelede gülen olmadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Çakur Rizespor, 3. dakikada öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1. 45+2'de İbrahim Akdağ'ın ortasında topu önünde bulan Borven, ceza sahası dışından golü attı ve skoru 1-1 yaptı.

İKİNCİ YARI SESSİZ

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile ilk sınavına çıkan Ankaragücü'nün galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Başkent ekibi 20 puanla 20. sırada yer aldı. Sumudica ile 5 maçtır yüzü gülmeyen Rize'nin ise özlemi 6 haftaya çıktı. Karadeniz ekibi puanını 27 yaptı.

DEPLASMANDA 3. GALİBİYET

Göztepe bu sezon 3. deplasman galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Daha önce dış sahada Sivasspor'u yine Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, Konyaspor'u da 3-2 devirdi. Deplasmanda 3 galibiyet alan sarı- kırmızılılar, 4 de beraberlik elde edip toplam 13 puan topladı.

İSTANBUL'DA 2 YIL SONRA KAZANDI

Göztepe, Fenerbahçe galibiyetiyle İstanbul'da 9 maç sonra 3 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynadığı maçlarda son galibiyetini, 26 Nisan 2019'da Başakşehir'e karşı 2-0'lık skorla almıştı. Ardından İstanbul'daki 9 maçta 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Göz-Göz, yaklaşık 2 yıl sonra Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek galibiyet özlemine son verdi.