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Çaykur 'da flaş kadro dışı kararı! ...

'de Çaykur , sezon başında 'dan kiralanan 'yu kadro dışı bıraktı. Brezilyalı futbolcu ligde oynanan maçında kırmızı kart görmüştü.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:30
Çaykur Rizespor'da flaş kadro dışı kararı! Fernando...

Çaykur 'da Brezilyalı kanat oyuncusu Andrade, kadro dışı bırakıldı.

Rizespor'un 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu , ligde son oynanan Büyükşehir Belediye maçında üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahadaki hareketleri nedeniyle tepki çeken oyuncu, kadro dışı bırakıldı.

da 16 maçta forma giyen Fernando Andrade, 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

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