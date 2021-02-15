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Rizespor’da 'dan oyunculara uyarı

’in 26. haftasında , oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius , antrenman öncesi yaptığı toplantıda futbolculara uyarılarda bulundu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:12
Rizespor’da Sumudica'dan oyunculara uyarı

Ligde yeni teknik direktörü Marius ile çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan , 'nü yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Yeşil mavililer maçının hazırlıklarına 'nde yapılan antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlenirken, antrenman öncesi oyuncuları saha ortasına toplayan teknik direktör Sumudica, yaklaşık 15 dakika görüşme gerçekleştirdi. 90 dakika süren antrenmanda futbolcularla bire bir ilgilenen Sumudica'nın bazı oyunculara da uyarılarda bulunduğu gözlendi.

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