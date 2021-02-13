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Marius Sumudica'nın macerası kötü gidiyor

'in 25. hafta açılış maçında sahasında 'a 2-0'lık skorla boyun eğdi. ekibiyle 4. maçına çıkan Rumen teknik adam Sumudica, bu karşılaşmalardan 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:00
Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor

'de geçen sezon 'da başarılı bir grafik çizen ve bu sezon ortasında 'un başına geçen Marius Sumudica, beklenen başlangıcı yapamadı. 49 yaşındaki Rumen teknik adam, ekibinde henüz galibiyetle tanışamadı.

2019-2020 sezonunda Gaziantep FK'nın başında gösterdiği performansla takdir toplayan ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle bu sezonun ortasında takımdan ayrılan Marius Sumudica'nın macerası, beklendiği gibi başlamadı. Yeşil-mavililer Rumen çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 4 maçta henüz 3 puan alamadı.

Deneyimli teknik adamın ekibi, 'ye 1-0, 'a 2-1 ve 'a 2-0 mağlup oldu, tek puanını ise karşısında 1-1'lik skorla aldı.

Süper Lig'de 24 maç sonunda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyetle 26 puan toplayan yeşil-mavililer, 14'üncü sırada yer alıyor.,

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