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Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 26, konuk ekibin ise 22 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor - maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 18:48
Çaykur Rizespor Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'in 25. haftasının açılış mücadelesinde 26 puanlı evinde 22 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.



İLK 11'LER
RİZESPOR - Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Baiano, Michalak, Donsah, Djokovic, Samudio, Skoda
BB ERZURUMSPOR - Szumski, Murat, Costa, Adolf, Leo, Omolo, Aatif, Boumal, Cenk, Novikovas, Gomes

RİZESPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor'un sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği maç bu akşam saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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