Çaykur Rizespor Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'in 25. haftasının açılış mücadelesinde 26 puanlı Çaykur Rizespor evinde 22 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.





İLK 11'LER

RİZESPOR - Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Baiano, Michalak, Donsah, Djokovic, Samudio, Skoda

BB ERZURUMSPOR - Szumski, Murat, Costa, Adolf, Leo, Omolo, Aatif, Boumal, Cenk, Novikovas, Gomes

RİZESPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor'un sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği maç bu akşam saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.