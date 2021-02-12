Çaykur Rizespor 0-2 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasının açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelede Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 67. dakikada Aatıf Chahechouhe ve 90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'dan gelirken ev sahibi Çaykur Rizespor'da Fernando 83. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 25'e çıkartırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Novikovas'ın rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta arka direğe yönelen topu Da Costa kafayla içeri çevirdi. Ceza alanı içerisinde kaleye yakın bir noktada topla buluşan Omolo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



17'nci dakikada rakiplerinden sıyrılarak şut açısı bulan Gomes'in ceza yayı üzerinden çektiği yerden sert vuruşta, kaleci Gökhan uzanarak topu çelmeyi başardı.



38'inci dakikada rakipten seken topu göğsü ile yumuşatan Donsah'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Szumski soluna uzanarak topu kornere çeldi.



67'nci dakikada sol kanattan Schwechlen'den aldığı pasla ceza sahasına giren Chahechouhe'nun şutunda top Çaykur Rizespor savunmasından da sekerek kaleci Gökhan'ın üstünden ağlarla buluştu. 1-0.



79'uncu dakikada Cenk Ahmet'ten aldığı pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Chahechouhe'nun şutunda top direğin yanından auta çıktı.



83'üncü dakikada sol kanattan Murat'ın gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.



90+2'nci dakikada Chahechouhe'nun pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emrah'ın şutunda top kaleci Gökhan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Oltan önünde bulduğu topu yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi. 0-2.