Haberler Çaykur Rizespor Rize’ye 90+1 şoku!

’ye 90+1 şoku!

Nefes kesen maçta , ile 1-1 berabere kaldı. ekibinin 85’te Doğan ile bulduğu gole 90+1’de ile yanıt verdi ve puanlar paylaşıldı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:09 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Rize’ye 90+1 şoku!

'de dün akşam oynanan - maçı nefes kesti. Konuk ekip Kasımpaşa ilk yarıda iki mutlak fırsatı değerlendiremezken maçın son 5 dakikası ve uzatma bölümlerinde heyecan zirve yaptı. Ev sahibi ekip 85'te Doğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Kasımpaşa 90+1'de ile skoru eşitledi. , ile ilk maçında 'ye 1-0 yenilmiş hocası kırmızı kart görmüştü. ekibi dün de 3 puana yaklaştı ama 1 puanla yetindi.

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