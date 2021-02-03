Rize’ye 90+1 şoku!

Süper Lig'de dün akşam oynanan Çaykur Rize-Kasımpaşa maçı nefes kesti. Konuk ekip Kasımpaşa ilk yarıda iki mutlak fırsatı değerlendiremezken maçın son 5 dakikası ve uzatma bölümlerinde heyecan zirve yaptı. Ev sahibi ekip 85'te Doğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Kasımpaşa 90+1'de Thelin ile skoru eşitledi. Rize, Sumudica ile ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmiş hocası kırmızı kart görmüştü. Karadeniz ekibi dün de 3 puana yaklaştı ama 1 puanla yetindi.