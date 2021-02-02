Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA CANLI





ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Djokovic, Boldrin, Fernando, Onur, Donsah, Samudio, Söderlund

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic, Koomson, Thelin

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.