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- Kasımpaşa maçı CANLI

'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 18:53
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA CANLI


ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, , , Emir, , , , Onur, , ,

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, , , , Bistrovic, , Hodzic, Hajradinovic, Koomson,

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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