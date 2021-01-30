Son dakika: Çaykur Rizespor'u golü faul gerekçesiyle iptal edildi! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergiledi. Karadeniz ekibi karşılaşmanın 65. dakikasında öne geçse de, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen gol öncesi Boldrin'in Fenerbahçe kalecisi Altay'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Bitigen'in bu kararı sonrası Boldrin ve Sumudica hakeme yoğun itirazlarda bulunurken, Boldrin sarı kart Sumudica ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alımıştır)