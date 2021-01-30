Haberler Çaykur Rizespor Son dakika: Çaykur Rizespor'u golü faul gerekçesiyle iptal edildi! Fenerbahçe...

Son dakika: 'u golü faul gerekçesiyle iptal edildi! ...

Son dakika... 'in 22. haftasında 'ye konuk olan karşılaşmanın 65. dakikasında ile beraberliği yakalarken, karşılaşmanın hakemi faul gerekçesiyle Rizespor'un golünü geçersiz saymıştı. İşte o pozisyon...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:45 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:59
Son dakika: Çaykur Rizespor'u golü faul gerekçesiyle iptal edildi! Fenerbahçe...

'in 22. haftasında sahasında ile karşılaşan , karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergiledi. ekibi karşılaşmanın 65. dakikasında öne geçse de, karşılaşmanın hakemi gol öncesi 'in Fenerbahçe kalecisi Altay'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Bitigen'in bu kararı sonrası Boldrin ve hakeme yoğun itirazlarda bulunurken, Boldrin sarı kart Sumudica ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alımıştır)

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