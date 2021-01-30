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Rizespor'un hocası Sumudica'dan flaş çıkışı! "Kazanırsak..."

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak - maçı öcnesi Karadeniz ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesinin basınına konuştu. Sumudica, yaptığı açıklamada sarı lacivertlileri daha önce Gaziantep FK ile yendiğini, bunu yine yapmak istediğini açıkladı ve başarması halinde "Olağanüstü bir başarı" olacağını dile getirdi. İşte açıklamanın tamamı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:53 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:57
Rizespor'un hocası Sumudica'dan flaş Fenerbahçe çıkışı! "Kazanırsak..."

Marius Sumudica, başında ilk maçına karşısında çıkacak. Rumen teknik direktör, maç öncesi ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarda önemli ifadelerde bulundu.

Sumudica'nın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Fenerbahçe ile oynayacağım... Hayat böyle bir şey! Başakşehir'e karşı oynamayacağım için baştan kaybedeceğimizi düşünmediğim bir maç. Fenerbahçe'ye karşı bu sezon bir kez kazandım. Onlara karşı savaşacağım. Kaybedebilirim de. Ancak kazanırsak, bu olağanüstü bir şey olur.

Bu sezon Çaykur Rizespor'u ilk 12'de sıra içinde bitirirsem, iyi bir performans olur. Tabii ki hedefimiz ilk 8'de yer almak."

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