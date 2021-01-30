Rizespor'un hocası Sumudica'dan flaş Fenerbahçe çıkışı! "Kazanırsak..."

Marius Sumudica, Çaykur Rizespor başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Rumen teknik direktör, maç öncesi ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarda önemli ifadelerde bulundu.



Sumudica'nın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Fenerbahçe ile oynayacağım... Hayat böyle bir şey! Başakşehir'e karşı oynamayacağım için baştan kaybedeceğimizi düşünmediğim bir maç. Fenerbahçe'ye karşı bu sezon bir kez kazandım. Onlara karşı savaşacağım. Kaybedebilirim de. Ancak kazanırsak, bu olağanüstü bir şey olur.

Bu sezon Çaykur Rizespor'u ilk 12'de sıra içinde bitirirsem, iyi bir performans olur. Tabii ki hedefimiz ilk 8'de yer almak."



