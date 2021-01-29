Son 3 yıldır İsveç ekibi Hacken'de top koşturan Norveçli golcü, ülkesi Norveç'te Rosenborg ve Fransa'da St. Etienne formaları da giydi. 33 yaşındaki, 1.87 boyundaki tecrübeli Viking, sezon başında Rosenborg'dan transfer olduğu Hacken'de 26 karşılaşmada 8 gol, 3 asist katkısı sağladı. 2015'te Rosenborg'da 22 golle gol krallığı yaşadı. 2'şer kez lig ve kupa, 1 kez de Süper Kupa'yı kaldırdı.
Forvete Viking
Çaykur Rizespor'da transfer harekatı devam ediyor. Fransız golcüsü Remy'nin sakatlığının ardından hücum bölgesini güçlendirmek isteyen yeşil-mavililer, İsveç'te Hacken'de oynayan santrfor Alexander Söderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:08 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50