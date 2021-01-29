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Forvete

'da transfer harekatı devam ediyor. golcüsü 'nin sakatlığının ardından hücum bölgesini güçlendirmek isteyen yeşil-mavililer, 'te 'de oynayan santrfor Alexander Söderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:08 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Forvete Viking

Son 3 yıldır ekibi 'de top koşturan Norveçli golcü, ülkesi 'te ve 'da St. Etienne formaları da giydi. 33 yaşındaki, 1.87 boyundaki tecrübeli , sezon başında Rosenborg'dan transfer olduğu Hacken'de 26 karşılaşmada 8 gol, 3 asist katkısı sağladı. 2015'te Rosenborg'da 22 golle gol krallığı yaşadı. 2'şer kez lig ve kupa, 1 kez de 'yı kaldırdı.

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