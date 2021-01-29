Forvete Viking

Son 3 yıldır İsveç ekibi Hacken'de top koşturan Norveçli golcü, ülkesi Norveç'te Rosenborg ve Fransa'da St. Etienne formaları da giydi. 33 yaşındaki, 1.87 boyundaki tecrübeli Viking, sezon başında Rosenborg'dan transfer olduğu Hacken'de 26 karşılaşmada 8 gol, 3 asist katkısı sağladı. 2015'te Rosenborg'da 22 golle gol krallığı yaşadı. 2'şer kez lig ve kupa, 1 kez de Süper Kupa'yı kaldırdı.