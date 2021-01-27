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benim ikinci ülkem

Çaykur , Sumudica, Sabo ve Djokovic’e imza attırdı. Rumen hoca, sevgisini ‘Türkiye benim ikinci ülkem’ ifadeleriyle dile getirdi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:18 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Türkiye benim ikinci ülkem
Çaykur Rizespor, Marius Sumudica ile ve için imza töreni düzenledi. Yurt dışından çok sayıda teklif geldiğini belirten Sumudica, "'de olmayı sevdiğim için 'yi tercih ettim. Ben bu ülkeye saygımı göstermek istiyorum. Çünkü burada para kazanıyorum. Türkiye benim kalbimde olan bir ülke. Türkiye benim ikinci ülkem" dedi. Cumhurbaşkanı 'a hayranlığı olduğunu aktaran Rumen hoca, "Umarım burada çalıştığım sürece tanışma fırsatım olur. Ülkesi için çok çalışan bir başkan. Umarım ölene kadar bu ülkeye hizmet eder ben de burada olurum" diye konuştu.
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