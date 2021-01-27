ÇaykurRizespor, Marius Sumudica ile Erik Sabo ve Damjan Djokovic için imza töreni düzenledi. Yurt dışından çok sayıda teklif geldiğini belirten Sumudica, "Türkiye'de olmayı sevdiğim için Rize'yi tercih ettim. Ben bu ülkeye saygımı göstermek istiyorum. Çünkü burada para kazanıyorum. Türkiye benim kalbimde olan bir ülke. Türkiye benim ikinci ülkem" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı olduğunu aktaran Rumen hoca, "Umarım burada çalıştığım sürece tanışma fırsatım olur. Ülkesi için çok çalışan bir başkan. Umarım ölene kadar bu ülkeye hizmet eder ben de burada olurum" diye konuştu.