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Son dakika: teknik direktör Marius Sumudica ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberi: ekiplerinden , bir süre önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Marius Sumudica ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:45
Son dakika: Çaykur Rizespor teknik direktör Marius Sumudica ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

ekiplerinden , teknik direktör Marius Sumudica ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili 'ın Sumudica ile bir araya geldiği ve Rumen teknik adamla 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni teknik direktörümüz Sumudica yarın başkanımız 'ın katılımıyla 'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Sumudica'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."



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