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'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

ekiplerinden 'da 2 futbolcu ve 1 yardımcı teknik ekip personelinin corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpte, Covid-19 testi pozitif olanların sayısı 5’e yükseldi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:31
Çaykur Rizespor'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

'dasporcu, teknik heyet ve ilgili yöneticilere pazar günü oynanacak maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testi sonuçları açıklandı. 2 futbolcu ve 1 yardımcı teknik ekip personelinin tesitinin pozitif çıkmaıs ile kulüpte pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. , "Kulübümüzün, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 16:00'da Yeni Malatyaspor ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 2 futbolcumuz ve 1 yardımcı teknik ekip personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilenlerin sayısı 5'e yükselmiştir. Sporcularımız ve personelimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" dedi.

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