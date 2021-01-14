Haberler Çaykur Rizespor Son dakika: Çaykur Rizespor'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Son dakika: 'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Son dakika haberi: ekibi , kupada oynanan maçının ardından yapılan testler sonucunda, 1 futbolcusunda corona virüsüne rastlandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:00
Son dakika: Çaykur Rizespor'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

'a 1-0 yenilerek 'na son 16 turunda veda eden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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