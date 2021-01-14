Son dakika: Çaykur Rizespor'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif!

Beşiktaş'a 1-0 yenilerek Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Çaykur Rizespor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.