Çaykur Rizespor'a Beşiktaş maçı öncesi corona şoku!

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakası öncesinde 1 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20:45'de Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Hasan Türüt

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı