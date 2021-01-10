Çaykur Rizespor Denizlispor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Müthiş heyecana sahne olan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Horozlar 9. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede baskısını artıran Rizespor, aradığı golü son dakikalarda buldu. 90+3'te sahneye çıkan Kemal Rüzgar, Karadeniz ekibine 1 puanı getiren isim oldu: 1-1.

Bu sonucun ardından iki takımın da ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 14. sıradaki Rizespor puanını 21'e, 20. basamakta yer alan Denizli ise puanını 14'e yükseltti.