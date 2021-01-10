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: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 18. haftasında 'u konuk eden , rakibi karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. 9'da ile öne geçerken, Karadeniz ekibine puanı getiren golü 90+3'te kaydetti.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:03
Çaykur Rizespor Denizlispor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ile kozlarını paylaştı. Müthiş heyecana sahne olan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

9. dakikada 'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede baskısını artıran , aradığı golü son dakikalarda buldu. 90+3'te sahneye çıkan , Karadeniz ekibine 1 puanı getiren isim oldu: 1-1.

Bu sonucun ardından iki takımın da ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 14. sıradaki Rizespor puanını 21'e, 20. basamakta yer alan ise puanını 14'e yükseltti.

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