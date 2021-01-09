Remy’den kötü haber

Rizespor Teknik Direktörü Tomas, Fransız yıldız golcüleri Remy'nin durumuyla ilgili bilgi verdi. Hırvat hoca, "Remy, İstanbul'da tedavi oldu ve Rize'ye dönecek. En az 3-4 hafta daha bizimle olamayacak. Transferde acil iki oyuncu kadromuza katmamız lazım" dedi.
<p>Rizespor Teknik Direktörü Tomas, Fransız yıldız golcüleri Remy'nin durumuyla ilgili bilgi verdi. Hırvat hoca, "Remy, İstanbul'da tedavi oldu ve Rize'ye dönecek. En az 3-4 hafta daha bizimle olamayacak. Transferde acil iki oyuncu kadromuza katmamız lazım" dedi.