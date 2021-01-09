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Remy’den kötü haber

Teknik Direktörü Tomas, Fransız yıldız golcüleri Remy'nin durumuyla ilgili bilgi verdi. Hırvat hoca, "Remy, 'da tedavi oldu ve 'ye dönecek. En az 3-4 hafta daha bizimle olamayacak. Transferde acil iki oyuncu kadromuza katmamız lazım" dedi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Remy’den kötü haber
<p> Teknik Direktörü Tomas, Fransız yıldız golcüleri Remy'nin durumuyla ilgili bilgi verdi. Hırvat hoca, "Remy, 'da tedavi oldu ve 'ye dönecek. En az 3-4 hafta daha bizimle olamayacak. Transferde acil iki oyuncu kadromuza katmamız lazım" dedi.

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