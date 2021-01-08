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Sahalara ne zaman dönecek? Stjepan Tomas'tan açıklaması!

Teknik Direktörü Stjepan Tomas, “Büyük takımlar ilk dakikadan itibaren hem hakeme hem de bize baskı uygulamak istiyor, bunların farkındayız” dedi. Öte yandan Tomas, yıldız golcü Remy'nin sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 17:43 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 17:44
Sahalara ne zaman dönecek? Stjepan Tomas'tan Loic Remy açıklaması!
<p>'in 18'inci haftasında pazar günü evinde Yukatel ile karşılaşacak olan hazırlıklarına devam ediyor. 'ndeki antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Stjepan Tomas, "Bizi zor maç bekliyor. Rakibimizin oyuncuları alacakları için 'ya başvurmuş. Bu durum bazen ters etki yapıyor. Rakibimiz maça daha motive olabilir. Maça iyi hazırlanacağız, iyi çalışacağız. İnşallah pazar günü sahadan 3 puanla ayrılacağız. Yeniden yukarıya doğru tırmanışımızı başlatacağız" dedi.

Beşiktaş maçını da değerlendiren Tomas, "Beşiktaş maçına aslında çok iyi başladık. Beşiktaş maçında rakip teknik heyet psikolojik baskı uygulamaya çalıştı. Ben de hakeme bunu aktardım. Hakem Beşiktaş teknik heyetini uyardı. Büyük takımlar ilk dakikadan itibaren hem hakeme hem de bize baskı uygulamak istiyor. Bunların farkındayız. Beşiktaş maçından sonra oyuncularla konuştuk. Bundan sonra bu kadar basit hatalar yapmama konusunda fikir birliğine vardık. O maçta bireysel hatalardan farklı bir yenilgi aldık. Bu hataları Denizlispor maçında yapmayacağız. maçına daha doğru mantalite ile hazırlanacağız" diye konuştu.

"Remy 'da tedavi görüyor. Büyük ihtimalle yarın 'ye dönecek. Doktoruyla görüştük, Remy 3-4 hafta oynayamayacak" açıklamasında bulunan Tomas, transfer konusunda ise şunları söyledi:

"Ara transferde görüştüğümüz 2 isim var. Onları transfer etmek istiyoruz. Alacağımız oyuncuların isimleri belli ancak bunları açıklayamıyoruz. Listeyi yönetime verdik. En kısa sürede yeni isimleri açıklayacağız. ve kenar oyuncu transfer edeceğiz. Yerli oyuncu da transfer edeceğiz. Transfer edilecek oyuncuları tamamen biz belirledik. Bizim belirlediğimiz oyuncular devre arasında alınacak."

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