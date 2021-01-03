Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Ç.RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI





İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Furman, Sefa, Sio

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.