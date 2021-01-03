Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı CANLI

maçı CANLI

'in 16. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Karadeniz ekibi kazanarak üst sıralara tırmanmak, Başkent temsilcisi ise düşme hattından kurtulmak istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 13:26
Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor.

Ç.RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI


İLK 11'LER

Rizespor: , Moroziuk, , , , , , , , , Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, , , Polomat, , Soner, Candeias, Furman, Sefa, Sio

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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