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: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 berabere tamamlandı. ekibi 8'de 'nın golüyle öne geçerken, bu gole 64'te ile yanıt verdi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 15:27 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 15:28
Çaykur Rizespor Gençlerbirliği: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 16. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Ev sahibi , 8. dakikada 'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

İkinci devrede baskısını artıran , aradığı golü 64'te 'le buldu: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımalr 1'er puana razı oldu.

Yenlizmezlik serisini 3 maça çıkaran Rizespor puanını 20 yaparken, ateş hattında yer alan Gençlerbirliği ise 16 puana yükseldi.

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