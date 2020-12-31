Rize'nin gözdesi!

Bu sezon Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen Çaykur Rizespor, ara transfer dönemi öncesi gözünü Sinan Gümüş'e dikti. Sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de sakatlıklar ve koronavirüs nedeniye fazla süre alamayan 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Karadeniz ekibinin, tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu kiralamak isteyen yeşil-mavililer, 2021'in ilk günlerinde işi bitirmeyi planlıyor.

İMZALAR AN MESELESİ

Sinan'ın yarım sezonluk maaşını vermeye hazır olan Rizespor, F.Bahçe'ye kiralama bedeli ödemez istemezken, tarafların gelecek hafta başında transferde somut adımlar atması bekleniyor. 7. sezonuna girdiği Türkiye'de bu sezon 7 maçta yalnızca 221 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Antalya, önceki 5 sezon da Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılılarla 3 lig şampiyonluğu yaşayan Sinan, Antalyaspor'da da performansıyla öne çıkan isimlerden olmuştu.