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Rize'nin gözdesi!

Sarı-lacivertli formayla fazla süre alamayan 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçen yeşil-mavililer, yeni yılın bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:54 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Rize'nin gözdesi!

Bu sezon 'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen , ara dönemi öncesi gözünü 'e dikti. Sezon başında imza attığı 'de sakatlıklar ve koronavirüs nedeniye fazla süre alamayan 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen ekibinin, tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu kiralamak isteyen yeşil-mavililer, 2021'in işi bitirmeyi planlıyor.

İMZALAR AN MESELESİ
Sinan'ın yarım sezonluk maaşını vermeye hazır olan Rizespor, F.Bahçe'ye kiralama bedeli ödemez istemezken, tarafların gelecek hafta başında transferde somut adımlar atması bekleniyor. 7. sezonuna girdiği 'de bu sezon 7 maçta yalnızca 221 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında , önceki 5 sezon da forması giymişti. Sarı-kırmızılılarla 3 lig şampiyonluğu yaşayan Sinan, 'da da performansıyla öne çıkan isimlerden olmuştu.

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