Çaykur Rizespor - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.





ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü 19:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail, Yasin, Michalak, Tunay, Fabricio, Fernando, Skoda

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Kudriashov, Veysel, Nuri, Bünyamin, Ribeiro, Podolski, Sidney, Amilton