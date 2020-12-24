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'in 14. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. 'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:58
Çaykur Rizespor - Antalyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor.

'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor.


ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü 19:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail, Yasin, Michalak, Tunay, Fabricio, , Skoda

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Kudriashov, Veysel, Nuri, Bünyamin, Ribeiro, Podolski, Sidney, Amilton

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