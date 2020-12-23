Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizesor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: İstifa düşünmüyorum

: İstifa düşünmüyorum

, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Hırvat teknik adam, “Ben işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum” dedi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:33
Çaykur Rizesor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: İstifa düşünmüyorum

Çaykur Rizepsor Süper ligin 14. Haftasında yarın saat 19.00'da evinde konuk edeceği Fraport-Tav maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktörü Stjepan Tomas, mağlubiyetini değerlendirerek " derbisinde maalesef kaybettik. Çok üzüldük. 1-0 öndeyken maalesef olmadı artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki Antalya maçı da bizim için çok önemli. Bu hafta çok iyi çalıştık, onları iyi kapatarak, doğru cevap vererek 3 puanı alacağız" diye konuştu.

Tomas hakkındaki eleştirilere ve istifa tepkilerine de yanıt vererek, "Ben işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum. Sakatlıklar var eksikler var ama geniş bir kadromuz var. Devre arasına kadar fazla puan toplama hedefindeyiz. Devre arasında 2-3 transfer yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

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