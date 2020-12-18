Haberler Çaykur Rizespor Hasan Yavuz Bakır: Trabzonspor maçını kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

: maçını kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

'in 13. haftasında deplasmanda zorlu rakip 'a konuk olacak 'un kulüp basın sözcüsü açıklamalarda bulundu. Bakır yaptığı açıklamada, maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek istediklerini söyledi. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 17:41
Hasan Yavuz Bakır: Trabzonspor maçını kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

'un ligde zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakır, "Biz de uzun aradan sonra maçını kazanarak üç puan aldık. Galibiyet serimiz sürsün istiyoruz. Seri galibiyetler futbol için bambaşka bir keyif. Kaybettiğimiz bazı sürpriz maçlar için deplasman galibiyetine ihtiyacımız var." dedi.

Bakır, Trabzonspor ve maçının, rekabete açık bir maç olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun zamandan beri deplasmanından puan alamadık. Bu maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Çok zor bir maç olacağı kesin. Trabzonspor son zamanlarda istediği sonuçları alamasa da kaliteli bir kadroya sahip. Bu maç onlar için de önem taşıyor. İki komşu kentin sportif rekabetinin üst seviyede olduğunu biliyoruz. Biz kazanmaya daha istekliyiz. Güzel bir maç olmasını diliyoruz."

'nın son 16 turunda ile eşleştiklerini anımsatan Bakır, "Artık her tur kendi içinde zorlaşıyor. Zor bir kura çekildi. Beşiktaş'ın güçlü ve iyi oyuncuları var. Kupada Beşiktaş'ı eleyerek bu turu da geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

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