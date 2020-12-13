Çaykur Rize son nefeste

Süper Lig'de gol düellosundan Çaykur Rizespor 3 puanla çıktı. 4'te Boldrin'in şutu dışarı çıktı. 20'de Berkan'ın 30 metreden vuruşunu Gökhan iki hamlede tuttu. 45+3'te Michalak'a yapılan müdahaleye VAR uyarısıyla penaltı çalındı. 45+4'te Boldrin perdeyi açtı: 1-0. 57'de Michalak'ın şutu savunmadan sekip ağlarla buluştu: 2-0.

ORUCUNU BOZDU

66'da Yalçın Kayan farkı indirdi: 2-1. 81'de Napoleoni arka direkte skoru eşitledi: 2-2. 90+1'de Rize soldan korner kullandı; Alpaslan, Yasin'i düşürünce hakem penaltıyı gösterdi. İkinci kez beyaz noktaya gelen Boldrin'in şutunu İrfan Can çıkardı. Seken topu Skoda tamamladı: 3-2. 34'lük Çek santrfor, ilk haftadaki Fenerbahçe maçından sonra golle buluştu.