Çaykur Rizespor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyorç

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Melnjak, Meriah, Emir, Moroziuk, Doğan, Donsah, Boldrin, Michalak, Fernando, Skoda

Göztepe: İrfan Can, Berkan, Titi, Alpaslan, Da Costa, Murat, Soner, Kubilay, Tripic, Halil Akbunar, Ndiaye

