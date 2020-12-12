Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor - Göztepe | CANLI

- | CANLI

'in 12. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan zorlu karşılaşmada düdük çalışıyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:49 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:59
Çaykur Rizespor - Göztepe | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor.

'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem yönetiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyorç

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Melnjak, Meriah, Emir, Moroziuk, Doğan, Donsah, Boldrin, Michalak, , Skoda

Göztepe: İrfan Can, Berkan, Titi, Alpaslan, Da Costa, Murat, Soner, Kubilay, Tripic, Halil Akbunar, Ndiaye

BİZE ULAŞIN