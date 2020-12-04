PFDK, cezaları açıklandı. Rizespor Antrenörü Yılmaz Bal'a, G.Saray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilirken, 26 bin TL de para cezası kesildi. Antalya'ya da Erzurum maçı sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası verildi.
Yılmaz Bal’a 2 maç ceza
PFDK, cezaları açıklandı. Rizespor Antrenörü Yılmaz Bal'a, G.Saray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilirken, 26 bin TL de para cezası kesildi.
Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:19 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50