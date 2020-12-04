Fernando’dan söz!

Rizespor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, Süper Lig'de son oynadıkları maçta Galatasaray'a karşı yaşadıkları farklı mağlubiyeti acil olarak unutmak ve unutturmak istediklerini söyledi. Sezon başında geldiği Rizespor'da geldiği hafta sakatlandığını kaydeden 27 yaşındaki sol açık, "Tam sakatlığımı atlattığımı düşünürken Kovid-19 kaptım. Koronavirüs nedeniyle iki hafta karantinada kaldım. Arkadaşlarımdan uzak kaldığım için ritmimi kaybettim. Henüz ritmimi bulduğumu söyleyemem. Her hafta üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyorum" dedi.

BEKLENMEDİK BİR SONUÇTU

Galatasaray karşısında 4-0'lık sonucun kendilerine yakışmadığını vurgulayan sambacı, bunu unutturmak için Karagümrük maçını işaret etti. Fernando, "Galatasaray karşılaşmasında aldığımız mağlubiyet, 6 maçtır kaybetmeyen bir takım için beklenmedik bir futbol ve sonuç oldu. Galatasaray maçını acil unutmak istiyoruz. Hocamız Tomas ile konuştuk. Bu tür maçların başımıza gelebileceği ama bunların tekrarlanmaması gerektiğini aramızda konuştuk. Umarım bundan sonra olmaz. Geçtiğimiz maçı taraftarımıza unutturmak için Karagümrük maçı var. Karagümrük maçından iyi futbol, iyi sonuçla dönmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

STJEPAN TOMAS'TAN MOTİVASYON DERSLERİ

Rizespor, deplasmanda Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde sürdürdü. Tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda, koşunun ardından kısa pas çalışması yapan Karadeniz ekibi, son bölümde taktik ağırlıklı maç yaptı. Hırvat teknik adamın, G.Saray yenilgisi sonrasında morali bozulan takımını motive etmek için oldukça çaba harcadığı gözlendi.