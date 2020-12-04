Haberler Çaykur Rizespor Başkan Özdemir’den Engelliler Günü mesajı

Başkan Özdemir’den Engelliler Günü mesajı

Başkanı , Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Başkan Özdemir’den Engelliler Günü mesajı

'in 'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını, eşitlik adına toplumda bir farkındalık oluşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi.

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