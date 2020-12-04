Başkan Özdemir’den Engelliler Günü mesajı

Nihat Özdemir'in TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını, eşitlik adına toplumda bir farkındalık oluşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi.