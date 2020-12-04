Nihat Özdemir'in TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını, eşitlik adına toplumda bir farkındalık oluşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi.
Başkan Özdemir’den Engelliler Günü mesajı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50